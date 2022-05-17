Немецкий клуб уволил главного тренера

Главный тренер «Хоффенхайма» Себастьян Хёнес покинул свой пост.
Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Контракт специалиста с «деревенскими» действовал до лета 2023 года. На посту главного тренера «Хоффенхайма» Хёнес сменил Альфреда Шрёдера, который был уволен летом 2020 года.
40-летний Себастьян Хёнес является сыном экс-игрока сборной Германии и бывшего вице-президента «Герты» Дитера Хёнесса, а также племянником бывшего президента «Баварии» Ули Хёнесса. До «Хоффенхайма» Себастьян тренировал «Баварию II», которая под его эгидой стала победителем третьего по силе немецкого дивизиона.
Отметим, что «Хоффенхайм» в завершившемся сезоне финишировал на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.