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Немецкий клуб уволил главного тренера

Немецкий клуб уволил главного тренера Главный тренер «Хоффенхайма» Себастьян Хёнес покинул свой пост.
Футбол
17 мая 2022 г. 23:57
Немецкий клуб уволил главного тренера

Главный тренер «Хоффенхайма» Себастьян Хёнес покинул свой пост.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Контракт специалиста с «деревенскими» действовал до лета 2023 года. На посту главного тренера «Хоффенхайма» Хёнес сменил Альфреда Шрёдера, который был уволен летом 2020 года.

40-летний Себастьян Хёнес является сыном экс-игрока сборной Германии и бывшего вице-президента «Герты» Дитера Хёнесса, а также племянником бывшего президента «Баварии» Ули Хёнесса. До «Хоффенхайма» Себастьян тренировал «Баварию II», которая под его эгидой стала победителем третьего по силе немецкого дивизиона.

Отметим, что «Хоффенхайм» в завершившемся сезоне финишировал на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

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