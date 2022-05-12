О нас
Аудио новости

Немецкий клуб приступил к переговорам с футболистом сборной Азербайджана

Немецкий клуб приступил к переговорам с футболистом сборной Азербайджана Немецкий клуб "Эрцгебирге" приступил к переговорам с футболистом сборной Азербайджана Дмитрием Назаровым.
Футбол
12 мая 2022 г. 10:20
Немецкий клуб приступил к переговорам с футболистом сборной Азербайджана

Немецкий клуб "Эрцгебирге" приступил к переговорам с футболистом сборной Азербайджана Дмитрием Назаровым.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "Tag24", представитель Ауэ хочет сохранить в команде 32-летнего нападающего.

Президент клуба Хельге Леонхард отметил, что 7 из 12 футболистов, чьи контракты истекли, смогут остаться в клубе. Руководство намерено оставить в составе нескольких опытных игроков, однако пока не достигнуто согласие с ними.

"Эрцгебирге", занимающий 17 строчку с 23 очками, перейдет в нижнюю лигу. Контракт Дмитрия Назарова действителен до лета 2023 года, однако по условиям контракта переход команды во II Бундеслигу позволит ему получить статус свободного агента.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniya klubu Azərbaycan millisinin futbolçusu ilə danışıqlara başlayıb

Самое важное

Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
11 мая 2022 г. 13:41
Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44
Состоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"
10 мая 2022 г. 23:29
Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
ФотоПрезидент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
10 мая 2022 г. 23:10
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
ФотоВосстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 22:54
Президент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
10 мая 2022 г. 22:50
Состоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
ФотоСостоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
10 мая 2022 г. 22:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi