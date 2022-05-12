Немецкий клуб приступил к переговорам с футболистом сборной Азербайджана

Немецкий клуб "Эрцгебирге" приступил к переговорам с футболистом сборной Азербайджана Дмитрием Назаровым.

Немецкий клуб "Эрцгебирге" приступил к переговорам с футболистом сборной Азербайджана Дмитрием Назаровым.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "Tag24", представитель Ауэ хочет сохранить в команде 32-летнего нападающего.

Президент клуба Хельге Леонхард отметил, что 7 из 12 футболистов, чьи контракты истекли, смогут остаться в клубе. Руководство намерено оставить в составе нескольких опытных игроков, однако пока не достигнуто согласие с ними.

"Эрцгебирге", занимающий 17 строчку с 23 очками, перейдет в нижнюю лигу. Контракт Дмитрия Назарова действителен до лета 2023 года, однако по условиям контракта переход команды во II Бундеслигу позволит ему получить статус свободного агента.