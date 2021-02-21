Немецкий футбольный союз не cобирается увольнять Лёва

Немецкий футбольный союз (DFB) не намерен отправлять в отставку с поста главного тренера национальной сборной Йоахима Лёва даже в случае вылета из группового этапа чемпионата Европы.
"Конечно, нужно дождаться окончания турнира и посмотреть, что получится, - сказал Келлер. - Но контракт с Лёвом рассчитан до окончания чемпионата мира 2022 года, и мы хотим его выполнить".
Задачей команды является выход в полуфинал. "С Лёвом нас ждет интересный чемпионат Европы. Целью остается полуфинал. Это очень амбициозная цель, но мы должны ставить только наивысшие задачи", - отметил глава DFB.
В ноябре прошлого года сборная Германии потерпела поражение от команды Испании со счетом 0:6 в матче группового этапа Лиги наций. "Лёв своей реакцией показал, что у него есть мотивация продолжить работу", - сказал Келлер.