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Немецкий футбольный союз не cобирается увольнять Лёва

Немецкий футбольный союз не cобирается увольнять Лёва Немецкий футбольный союз (DFB) не намерен отправлять в отставку с поста главного тренера национальной сборной Йоахима Лёва даже в случае вылета из группового этапа чемпионата Европы.
Футбол
21 февраля 2021 г. 17:17
Немецкий футбольный союз не cобирается увольнять Лёва

Немецкий футбольный союз (DFB) не намерен отправлять в отставку с поста главного тренера национальной сборной Йоахима Лёва даже в случае вылета из группового этапа чемпионата Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент DFB Фриц Келлер, комментарий которого приводит газета Welt am Sonntag.

"Конечно, нужно дождаться окончания турнира и посмотреть, что получится, - сказал Келлер. - Но контракт с Лёвом рассчитан до окончания чемпионата мира 2022 года, и мы хотим его выполнить".

Задачей команды является выход в полуфинал. "С Лёвом нас ждет интересный чемпионат Европы. Целью остается полуфинал. Это очень амбициозная цель, но мы должны ставить только наивысшие задачи", - отметил глава DFB.

В ноябре прошлого года сборная Германии потерпела поражение от команды Испании со счетом 0:6 в матче группового этапа Лиги наций. "Лёв своей реакцией показал, что у него есть мотивация продолжить работу", - сказал Келлер.

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