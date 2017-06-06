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    Немецкий футбольный союз: Недопустимо проводить ЧМ в поддерживающей терроризм стране

    DFB обсудит с УЕФА и правительством Германии ситуацию, связанную с политическим кризисом в Катаре

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Немецкий футбольный союз (DFB) обсудит с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и правительством Германии ситуацию, связанную с политическим кризисом в Катаре. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава DFB Райнхард Гриндель.

    "До старта чемпионата мира остается пять лет, в течение этого времени нужно найти политическое решение, а не угрожать бойкотом. Ясно одно — футбольная общественность должна согласиться с тем, что такие крупные турниры не должны проводиться в странах, активно поддерживающих терроризм", — отметил Гриндель.

    Уже восемь стран — ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий — разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они обвинили эмират в поддержке терроризма.

    Чемпионат мира в Катаре должен пройти в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.

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