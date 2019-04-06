Немецкая Бундеслига: "Бавария" разгромила "Боруссию" и стала лидером

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала дортмундскую "Боруссию".

Как передаёт Report, встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник Матс Хуммельс, отличившийся на 10-й минуте после передачи хавбека Тьяго Алькантары. В середине первого тайма преимущество "Баварии" увеличил нападающий Роберт Левандовски. Полузащитник Хави Мартинес довёл счёт до разгромного на 41-й минуте. До перерыва ещё один мяч в ворота "Боруссии" забил форвард Серж Гнабри, голевой пас отдал нападающий Томас Мюллер. В конце игры Левандовски оформил дубль после передачи Гнабри.

"Бавария", набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, "Боруссия" (63) занимает второе место.