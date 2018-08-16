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    Некоторые матчи испанской Ла Лиги пройдут в США и Канаде

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Некоторые матчи испанской Ла Лиги пройдут в США и Канаде. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Mundo Deportivo", об этом заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. 

    Руководство договорилось с компанией "Relevant" для проведения некоторых матчей чемпионата в этих странах. 

    В контракт включен пункт о проведении в очередном сезоне некоторых матчей "Барселоны" и "Реал Мадрида" в США.   

    Президент Ла Лиги поделился впечатлениями относительно соглашения: "Мы стараемся добиться повышения интереса к футболу во всем мире. Это революционное соглашение, безусловно, послужит большим толчком популярности данного прекрасного вида спорта в США и Канаде". 

    Отметим, что испанская Ла Лига стартует 17 августа. 

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