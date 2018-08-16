Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Некоторые матчи испанской Ла Лиги пройдут в США и Канаде.

Как сообщает Report со ссылкой на "Mundo Deportivo", об этом заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Руководство договорилось с компанией "Relevant" для проведения некоторых матчей чемпионата в этих странах.

В контракт включен пункт о проведении в очередном сезоне некоторых матчей "Барселоны" и "Реал Мадрида" в США.

Президент Ла Лиги поделился впечатлениями относительно соглашения: "Мы стараемся добиться повышения интереса к футболу во всем мире. Это революционное соглашение, безусловно, послужит большим толчком популярности данного прекрасного вида спорта в США и Канаде".

Отметим, что испанская Ла Лига стартует 17 августа.