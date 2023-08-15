Неймару разрешат нарушать саудовские законы ради перехода в "Аль-Хиляль"

Стали известны детали перехода бразильского футболиста Неймара из французского "Пари Сен-Жермен" в саудовский "Аль-Хиляль".
Как передает
Также утверждается, что зарплата 31-летнего нападающего за два года контракта составит от 300 до 400 млн евро. Неймар будет получать за каждую победу "Аль-Хиляля" 80 тысяч евро, а за каждый пост в социальных сетях, в котором он будет продвигать Саудовскую Аравию, игроку будут платить 500 тысяч евро.
В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. "ПСЖ" стал чемпионом Франции.