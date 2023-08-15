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Неймару разрешат нарушать саудовские законы ради перехода в "Аль-Хиляль"

Неймару разрешат нарушать саудовские законы ради перехода в "Аль-Хиляль" Стали известны детали перехода бразильского футболиста Неймара из французского "Пари Сен-Жермен" в саудовский "Аль-Хиляль".
Футбол
15 августа 2023 г. 06:15
Неймару разрешат нарушать саудовские законы ради перехода в Аль-Хиляль

Стали известны детали перехода бразильского футболиста Неймара из французского "Пари Сен-Жермен" в саудовский "Аль-Хиляль".

Как передает Report со ссылкой на издание Foot Mercato, форварду в Саудовской Аравии предоставят частный самолет и огромный особняк с обслуживающим персоналом. Кроме того, бразильцу будет позволено жить со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди гражданским браком, что запрещено законом страны.

Также утверждается, что зарплата 31-летнего нападающего за два года контракта составит от 300 до 400 млн евро. Неймар будет получать за каждую победу "Аль-Хиляля" 80 тысяч евро, а за каждый пост в социальных сетях, в котором он будет продвигать Саудовскую Аравию, игроку будут платить 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. "ПСЖ" стал чемпионом Франции.

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