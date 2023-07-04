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Неймара оштрафовали на $3,3 млн за создание пруда на своем участке

Неймара оштрафовали на $3,3 млн за создание пруда на своем участке Власти города Мангаратиба в Бразилии оштрафовали нападающего национальной сборной по футболу Неймара на 16 млн реалов (более $3,3 млн) за сооружение искусственного пруда и купальной зоны на принадлежащем ему земельном участке.
Футбол
4 июля 2023 г. 08:51
Неймара оштрафовали на $3,3 млн за создание пруда на своем участке

Власти города Мангаратиба в Бразилии оштрафовали нападающего национальной сборной по футболу Неймара на 16 млн реалов (более $3,3 млн) за сооружение искусственного пруда и купальной зоны на принадлежащем ему земельном участке.

Как передает Report, об этом сообщил портал G1.

Отмечается, что местная прокуратура обвинила футболиста в отсутствии необходимого экологического надзора за проведением работ. Также ему вменяются в вину "перемещение почвы" и "уничтожение растительного покрова".

Согласно информации портала, 22 июня местные природоохранные службы получили анонимный донос, после которого были проведены проверки собственности Неймара.

В результате были обнаружены нарушения экологических норм, включая несанкционированный забор воды в одной из рек. Тогда службы вынесли решение о запрете на использование водоема и купальной зоны, огородив их лентами и развесив соответствующие объявления. Однако это не помешало футболисту через несколько дней после проверки разместить у себя в социальных сетях фото, на которых он в нарушение запрета купается в пруду.

По информации издания, у футболиста есть 20 дней на обжалование решения местных властей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeymar şəxsi torpaq sahəsində süni göl yaratdığına görə 3,3 milyon dollar cərimələnib

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