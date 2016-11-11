Неймар забил 50-й мяч за сборную Бразилии и повторил достижение Пеле и Роналдо

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Капитан сборной Бразилии по футболу Неймар забил 50-й гол в составе своей национальной команды.

Как сообщает Report, он забил свой 50-й гол в матче отборочного турнира на ЧМ-2018 против сборной Аргентины.

В конце второго тайма Неймар оформил дубль, игра закончилась победой бразильской сборной со счетом 3:0.

На данный момент в списке лучших бомбардиров Неймара обгоняют только Ромарио (55 голов за 70 матчей), Роналдо (62 мяча за 98 игр) и Пеле (77 голов в 91 встрече).