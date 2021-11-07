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Неймар забил 400-й гол за карьеру

Неймар забил 400-й гол за карьеру Форвард ПСЖ Неймар сделал дубль в матче чемпионата Франции с "Бордо" (3:2).
Футбол
7 ноября 2021 г. 10:53
Неймар забил 400-й гол за карьеру
Неймар

Форвард ПСЖ Неймар сделал дубль в матче чемпионата Франции с "Бордо" (3:2).

Как передает Report, 29-летний игрок забил 400-й и 401-й голы за карьеру.

На счету Неймара 90 мячей за ПСЖ во всех турнирах, 136 – за "Сантос", 105 – за "Барселону" и 70 – за сборную Бразилии.

Нападающий вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров в истории парижского клуба. Неймар обошел Анхеля Ди Марию, который забил 89 голов.

Рекордсмен ПСЖ – Эдинсон Кавани (200). В топ-7 также входят Златан Ибрагимович (156), Килиан Мбаппе (139), Паулета (109), Доминик Рошто (100), Мустафа Далеб (98) и Франсуа Мпеле (95).

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Версия на азербайджанском языке Neymar karyerasında 400-cü qolunu vurub

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