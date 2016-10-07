Неймар забил 300-й гол в своей карьере - ВИДЕО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Футболист испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар добился очередного достижения.

Как сообщает Report, в игре против сборной Боливии в рамках отборочного тура чемпионата мира 2018 года 24-летний футболист забил 300-й гол в своей карьере. Неймар стал автором одного гола в ходе встречи, закончившейся победой бразильской команды со счетом 5:0.

До сегодняшнего дня Неймар забил 95 голов за "Барселону", 138 - за "Сантос", 49 – за сборную Бразилии, 18 раз - за сборные Бразилии до 17, 20 и 23 лет.

Таким образом, по количеству голов за основную сборную он опередил бывшего нападающего команды Зико. Молодой форвард на сегодня уступает только Пеле (77 голов), Роналдо (62) и Ромарио (55).