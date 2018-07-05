Неймар за время ЧМ-2018 пролежал на газоне уже 14 минут

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Бразильский нападающий Неймар за четыре матча на чемпионате мира по футболу - 2018 пролежал на газоне уже 14 минут. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на портал Dream Team, передает Report.

Отмечается, что самый продолжительный отрезок пришелся на матч 1/8 финала против Мексики. Капитан сборной Бразилии после столкновения с Мигелем Лаюном смог подняться на ноги только через 5 минут и 30 секунд. В тоже время стоит сказать, что бразилец чаще других зарабатывает фолы на мундиале. Против него нарушали правила 23 раза.