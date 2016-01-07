Неймар выступит на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В бразильской сборной определились 3 футболиста старше 23 лет, которые будут играть на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Как сообщает Report, главный тренер сборной Карлос Дунга вызовет на Олимпиаду нападающего испанского клуба "Барселона" Неймара, а также защитника миланского "Интера" Миранду и вратаря бразильского "Интернасьонала" Алиссона.

Отметим, что по правилам, на олимпиаде могут выступить лишь три игрока старше 23 лет. Футбольные матчи в Рио-2016 пройдут 3-20 августа.