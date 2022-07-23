О нас

Неймар высказался о своем будущем в "ПСЖ"

Неймар высказался о своем будущем в "ПСЖ" Бразильский форвард французского "ПСЖ" высказался о будущей карьере в клубе.
Футбол
23 июля 2022 г. 18:30
Неймар высказался о своем будущем в ПСЖ

Бразильский форвард французского "ПСЖ" высказался о будущей карьере в клубе.

Как сообщает Report, 30-летний игрок заявил в интервью AFP, что не хочет уходить из французского клуба этим летом.

"Я хочу остаться в "ПСЖ". Никто в клубе не говорил мне ничего о планах, связанных с моим будущим. Не знаю, чего хочет клуб, но я хочу остаться", - сказал он.

Неймар перешел в "ПСЖ" в августе 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро. В прошлом сезоне бразилец забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 26 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что футболист может сменить команду в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро, его контракт с "ПСЖ" действует до конца июня 2025 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Neymar PSJ ilə bağlı qərarını açıqlayıb

Самое читаемое

Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Самухе задержан автохулиган
ФотоВ Самухе задержан автохулиган
17 июля 2022 г. 18:19
Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье
Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье
18 июля 2022 г. 20:13
Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению
Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению
19 июля 2022 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi