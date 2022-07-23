Неймар высказался о своем будущем в "ПСЖ"

Бразильский форвард французского "ПСЖ" высказался о будущей карьере в клубе.

Бразильский форвард французского "ПСЖ" высказался о будущей карьере в клубе.

Как сообщает Report , 30-летний игрок заявил в интервью AFP, что не хочет уходить из французского клуба этим летом.

"Я хочу остаться в "ПСЖ". Никто в клубе не говорил мне ничего о планах, связанных с моим будущим. Не знаю, чего хочет клуб, но я хочу остаться", - сказал он.

Неймар перешел в "ПСЖ" в августе 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро. В прошлом сезоне бразилец забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 26 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что футболист может сменить команду в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро, его контракт с "ПСЖ" действует до конца июня 2025 года.