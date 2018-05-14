Неймар вошел в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018 по футболу

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймар вошел в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (17 июня), Коста-Рики (22 июня) и Сербии (27 июня).