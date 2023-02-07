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Неймар в шестой раз признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Неймар в шестой раз признан лучшим бразильским футболистом в Европе Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар в социальных сетях сообщил, что завоевал приз лучшему футболисту своей страны, выступающему в Европе, по итогам 2022 года.
Футбол
7 февраля 2023 г. 03:48
Неймар в шестой раз признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар в социальных сетях сообщил, что завоевал приз лучшему футболисту своей страны, выступающему в Европе, по итогам 2022 года.

Как передает Report, трофей Samba Gold вручается с 2008 года. Неймар выиграл награду шестой раз в карьере. Ранее он признавался лучшим в 2014, 2015, 2017, 2020, 2021 годах.

Приз также выигрывали Тьягу Cилва (трижды), Кака, Луиc Фабиано, Майкон, Филиппе Коутиньо, Алиccон Беккер и Роберто Фирмино.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 25 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 15 результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке Neymar Avropada çıxış edən ən yaxşı braziliyalı futbolçusu seçilib

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