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    Неймар успешно перенёс операцию в Бразилии

    На восстановление у бразильца уйдет около 3-х месяцев

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Нападающий «ПСЖ» Неймар, который 25 февраля получил травму лодыжки в матче чемпионата Франции с «Марселем» (3:0), успешно перенёс операцию в Бразилии, пишет Fox Sports со ссылкой на пресс-службу Бразильской конфедерации футбола.

    Как передает Report, ранее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что из-за травмы Неймар пропустит до трёх месяцев. Форвард точно не сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», которая пройдёт 6 марта. Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу «сливочных».

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