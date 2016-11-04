Неймар сыграл сам себя в фильме "Три икса" с Вином Дизелем - ВИДЕО

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" и капитан сборной Бразилии Неймар сыграл самого себя в голливудском блокбастере "Три икса: Мировое господство".

Как передает Report, об этом сообщает испанская газета AS.

Издание не располагает подробной информацией относительно персонажа 24-летнего футболиста, который появился в новом трейлере кинокартины. Также неизвестно, сколько Неймар заработает за участие в фильме.

Кроме бразильского нападающего в фильме снялись такие известные актеры, как Вин Дизель, Сэмюэл Л. Джексон, Тони Коллетт и Нина Добрев. Премьера фильма намечена на 18 января 2017 года (премьера в России состоится на день позже).

Неймар перешел в "Барселону" в 2013 году из бразильского "Сантоса". В текущем сезоне он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми голами и 10 результативными передачами.