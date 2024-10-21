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Неймар спустя год после травмы вышел на поле в матче Лиги чемпионов АФК

Неймар спустя год после травмы вышел на поле в матче Лиги чемпионов АФК Футболист сборной Бразилии и клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии Неймар впервые после травмы появился на поле в матче третьего тура азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Аина" из ОАЭ.
Футбол
21 октября 2024 г. 22:58
Неймар спустя год после травмы вышел на поле в матче Лиги чемпионов АФК

Футболист сборной Бразилии и клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии Неймар впервые после травмы появился на поле в матче третьего тура азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Аина" из ОАЭ.

Как передает Report, он появился на поле на 77-й минуте встречи.

Матч завершился победой команды "Аль-Хиляль" со счетом 5:4.

Напомним, что Неймар перешел в "Аль-Хиляль" в августе 2023 года. 18 октября того же года он получил травму в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Уругвая (0:2). Футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска.

Ранее спортивный портал Marca сообщал, что бразильский нападающий еще не скоро вернется на поле, так как не полностью восстановился после травмы.

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Версия на азербайджанском языке Neymar 1 ildən sonra yaşıl meydanlara qayıdıb

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