Неймар рассматривает возможность покинуть чемпионат Саудовской Аравии

Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар может покинуть чемпионат Саудовской Аравии.
Как передает Report со ссылкой на Sport.es, он намерен вернуться в бразильский "Сантос" в конце следующего сезона, чтобы достойно подготовиться к участию в следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году.
Отмечается, что окружение Неймара утверждает, что форвард подписал не четырехлетний контракт, а однолетний с "Аль-Хилялем".
Также сообщается, что Неймар лично обратился к "Сантосу" с просьбой вернуться в клуб за год до старта чемпионата мира по футболу 2026 года.
Напомним, Неймар перешел в "Аль-Хиляль" в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Неймар провел за клуб три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.