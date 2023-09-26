Неймар рассматривает возможность покинуть чемпионат Саудовской Аравии

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может покинуть чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Sport.es.

Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар может покинуть чемпионат Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, он намерен вернуться в бразильский "Сантос" в конце следующего сезона, чтобы достойно подготовиться к участию в следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году.

Отмечается, что окружение Неймара утверждает, что форвард подписал не четырехлетний контракт, а однолетний с "Аль-Хилялем".

Также сообщается, что Неймар лично обратился к "Сантосу" с просьбой вернуться в клуб за год до старта чемпионата мира по футболу 2026 года.

Напомним, Неймар перешел в "Аль-Хиляль" в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Неймар провел за клуб три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.