Неймар прокомментировал слухи о конфликте с тренером "Аль-Хиляля"

Нападающий "Аль‑Хиляля" Неймар опроверг информацию о том, что он потребовал уволить Жорже Жезуша с поста главного тренера саудовской команды из-за конфликта.

Нападающий "Аль‑Хиляля" Неймар опроверг информацию о том, что он потребовал уволить Жорже Жезуша с поста главного тренера саудовской команды из-за конфликта.

Как передает Report, слова бразильского футболиста передает издание Goal в социальных сетях.

"Это абсолютная чушь. Прошу перестать публиковать фейковые новости. Это неуважение", - отметил Неймар.

Сообщалось, что Неймару не понравилась критика со стороны тренера после того, как бразилец в матче с узбекским "Навбахором" толкнул игрока соперника и ударил в него мячом, когда он упал.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб "Аль-Хиляль". Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за ПСЖ 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции.

Также 31-летний форвард выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.