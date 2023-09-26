О нас

Неймар прокомментировал слухи о конфликте с тренером "Аль-Хиляля"

Неймар прокомментировал слухи о конфликте с тренером "Аль-Хиляля" Нападающий "Аль‑Хиляля" Неймар опроверг информацию о том, что он потребовал уволить Жорже Жезуша с поста главного тренера саудовской команды из-за конфликта.
Футбол
26 сентября 2023 г. 06:51
Неймар прокомментировал слухи о конфликте с тренером Аль-Хиляля

Нападающий "АльХиляля" Неймар опроверг информацию о том, что он потребовал уволить Жорже Жезуша с поста главного тренера саудовской команды из-за конфликта.

Как передает Report, слова бразильского футболиста передает издание Goal в социальных сетях.

"Это абсолютная чушь. Прошу перестать публиковать фейковые новости. Это неуважение", - отметил Неймар.

Сообщалось, что Неймару не понравилась критика со стороны тренера после того, как бразилец в матче с узбекским "Навбахором" толкнул игрока соперника и ударил в него мячом, когда он упал.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб "Аль-Хиляль". Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за ПСЖ 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции.

Также 31-летний форвард выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Neymar: “Yalan xəbərlərin dərci hörmətsizlikdir”

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
19 сентября 2023 г. 14:42
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi