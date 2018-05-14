Неймар признан лучшим игроком сезона-2017/18 во Франции

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Нападающий французского клуба "ПСЖ" Неймар был признан лучшим футболистом Лиги 1 по итогам сезона-2017/18.

Как сообщает Report, бразильский футболист получил приз из рук своего соотечественника, бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо.

Унаи Эмери признан лучшим тренером. "ПСЖ" под его руководством стал чемпионом нынешнего розыгрыша турнира.

Отметим, что Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом. В чемпионском для парижской команды сезоне 26-летний футболист забил 19 голов и отметился 13 голевыми передачами в 20 матчах. Концовку чемпионата Франции бразилец пропустил из-за травмы.