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Неймар предложил Месси 10-й номер в ПСЖ

Неймар предложил Месси 10-й номер в ПСЖ Нападающий французского ПСЖ Неймар участвует в переговорах своего клуба с Лионелем Месси.
Футбол
7 августа 2021 г. 03:44
Неймар предложил Месси 10-й номер в ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Неймар участвует в переговорах своего клуба с Лионелем Месси.

Как передает Report со ссылкой на RMC, бразильский футболист предложил бывшему одноклубнику по "Барселоне" 10-й номер в ПСЖ, пишет RMC. Под этим номером за парижский клуб выступает Неймар.

Отмечается, что Месси ответил отказом.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

Как известно, аргентинский нападающий подпишет трехлетний контракт с новым клубом и будет зарабатывать 40 миллионов евро в год.

Парижане планируют закрыть эту сделку уже на выходных.

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Версия на азербайджанском языке Neymar Messiyə PSJ-də 10-cu nömrəni təklif edib

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