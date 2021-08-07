Неймар предложил Месси 10-й номер в ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Неймар участвует в переговорах своего клуба с Лионелем Месси.

Нападающий французского ПСЖ Неймар участвует в переговорах своего клуба с Лионелем Месси.

Как передает Report со ссылкой на RMC, бразильский футболист предложил бывшему одноклубнику по "Барселоне" 10-й номер в ПСЖ, пишет RMC. Под этим номером за парижский клуб выступает Неймар.

Отмечается, что Месси ответил отказом.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

Как известно, аргентинский нападающий подпишет трехлетний контракт с новым клубом и будет зарабатывать 40 миллионов евро в год.

Парижане планируют закрыть эту сделку уже на выходных.