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Неймар получил травму лодыжки

Неймар получил травму лодыжки Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Сербии.
Футбол
25 ноября 2022 г. 03:16
Неймар получил травму лодыжки

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Сербии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил врач бразильской сборной Родриго Лесмар, комментарий которого приводит бразильский портал Globo Esporte.

Встреча завершилась победой бразильцев со счетом 2:0. Неймар был заменен на 79-й минуте матча.

"У Неймара растяжение правой лодыжки. У него появился отек, мы сразу начали лечение на скамейке запасных. Теперь надо подождать 24-48 часов, чтобы получить более четкое представление", - сказал Лесмар.

Отметим, что во втором туре группового этапа мирового первенства в Катаре сборная Бразилии 28 ноября сыграет с командой Швейцарии.

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