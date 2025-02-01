Неймар получил 10-й номер в "Сантосе", под которым играл Пеле

Бразильский нападающий "Сантоса" Неймар заявил, что будет выступать в бразильском клубе под номером 10. Напомним, под этим номером в своё время в "Сантосе" играл легендарный Пеле.

Бразильский нападающий "Сантоса" Неймар заявил, что будет выступать в бразильском клубе под номером 10. Напомним, под этим номером в своё время в "Сантосе" играл легендарный Пеле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

"Король Пеле, твои желания — мои приказы. Трон и корона всегда будут твоими. Потому что ты вечен. Но номер 10… Это будет честью — носить священную футболку, которая так много значит для "Сантоса" и мира. Я обещаю сделать вcе возможное, чтобы продолжить чтить твою легенду, король Пеле", ​​- сказал Неймар в видео, опубликованном пресс-службой бразильского клуба.

Неймар выступал в составе взрослой команды "Сантоса" с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.