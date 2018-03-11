Неймар отказывается играть за ПСЖ

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Бразильский форвард Неймар отказывается играть за «Пари Сен-Жермен».

Как передает Report, об этом пишет испанское издание ABC со ссылкой на источники в окружении футболиста.

Неймар поручил своему отцу, который также является его агентом, начать переговоры о трансфере в «Реал» или «Барселону». Отмечается, что бразилец недоволен уровнем чемпионата Франции и отношением к нему парижских болельщиков. Кроме того, у него возник конфликт с нападающим Эдинсоном Кавани.