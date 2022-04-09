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Неймар останется в ПСЖ еще на год из-за больших финансовых запросов

Неймар останется в ПСЖ еще на год из-за больших финансовых запросов Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар останется в команде еще минимум на один сезон, так как ни один клуб не имеет финансовых возможностей для его перехода.
Футбол
9 апреля 2022 г. 05:57
Неймар останется в ПСЖ еще на год из-за больших финансовых запросов

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар останется в команде еще минимум на один сезон, так как ни один клуб не имеет финансовых возможностей для его перехода.

Как передает Report, об этом сообщает французская газета L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Неймар может сменить клуб в летнее трансферное окно после того, как владелец команды Тамим бин Хамад Аль-Тани остался недоволен вылетом парижан из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от испанского "Реала".

Согласно источнику, сумма, уплаченная за трансфер игрока, а также зарплата, которую требует Неймар, является недосягаемой суммой для других клубов. В ПСЖ Неймар является самым высокооплачиваемым игроком, опережая по размеру зарплаты аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе.

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