Неймар останется в ПСЖ еще на год из-за больших финансовых запросов

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар останется в команде еще минимум на один сезон, так как ни один клуб не имеет финансовых возможностей для его перехода.

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар останется в команде еще минимум на один сезон, так как ни один клуб не имеет финансовых возможностей для его перехода.

Как передает Report , об этом сообщает французская газета L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Неймар может сменить клуб в летнее трансферное окно после того, как владелец команды Тамим бин Хамад Аль-Тани остался недоволен вылетом парижан из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от испанского "Реала".

Согласно источнику, сумма, уплаченная за трансфер игрока, а также зарплата, которую требует Неймар, является недосягаемой суммой для других клубов. В ПСЖ Неймар является самым высокооплачиваемым игроком, опережая по размеру зарплаты аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе.