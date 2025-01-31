Неймар объявил о подписании контракта с бразильским "Сантосом"

Бразильский нападающий Неймар перешел в клуб "Сантос".

Бразильский нападающий Неймар перешел в "Сантос".

Как передает Report , об этом игрок сообщил на своей странице в соцсети.

"Я подписал контракт с "Сантосом", - сказал футболист на опубликованном видеоролике.

Ранее стало известно, что клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, за который Неймар выступал с августа 2023 года, расторг контракт с футболистом.

Перед переходом в "Аль-Хиляль" Неймар выступал за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской "Барселоне" рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке лиги. В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был "Сантос", в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов), всего за национальную команду футболист провел 128 матчей.

"Сантос" занимает второе место по числу побед в чемпионате Бразилии (8) и проведенных сезонов в высшем дивизионе национального первенства (64). В декабре 2023 года команда впервые в истории вылетела из элиты бразильского футбола, но спустя год сумела в нее вернуться. "Сантос" является трехкратным победителем Кубка Либертадорес - самого престижного клубного турнира Южной Америки. Это рекордный показатель для клубов из Бразилии, столько же побед на счету "Палмейраса", "Гремио", "Фламенго" и "Сан-Паулу".