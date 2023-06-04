Неймар обратился к Месси после его ухода из ПСЖ

Игрок французского ПСЖ Неймар пожелал Лионелю Месси удачи после его ухода из французского клуба, передает Report.
"Получилось не так, как мы думали, но мы старались как могли. Было приятно разделить с тобой эти два года. Удачи на новом этапе и будь счастлив", - написал Неймар в соцсетях.
3 мая Месси провел последний матч за ПСЖ, сыграв в 38-м туре чемпионата Франции против "Клермона". Чемпион мира в составе сборной Аргентины не сумел отличиться результативными действиями. Примечательно, что нападающего освистали фанаты как до матча, так и во время церемонии награждения.
Стоит отметить, что Месси досрочно покинул церемонию награждения команды, которая была приурочена к победе парижского клуба в чемпионате Франции. Такое поведение могло быть связано с тем, что фанаты освистывали футболиста.