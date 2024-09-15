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Неймар не сможет выйти на поле до конца года

Неймар не сможет выйти на поле до конца года Бразильский нападающий саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар после травмы еще не скоро вернется на поле.
Футбол
15 сентября 2024 г. 11:44
Неймар не сможет выйти на поле до конца года

Бразильский нападающий саудовского "Аль-Хиляль" Неймар после травмы еще не скоро вернется на поле.

Как передает Report, об этом сообщает Marca со ссылкой на источники.

Согласно информации, бразильца не зарегистрировали для участия в матчах саудовской лиги в 2024 году. Вероятнее всего, его возвращение в строй состоится не раньше января 2025 года.

Ожидалось, что Неймар вернется в ноябре этого года, однако он пока не восстановился полностью после разрыва крестообразных связок.

Игрок получил травму в октябре 2023 года во время матча квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). После прихода в клуб Неймар сыграл всего пять матчей, забив один гол и сделав три ассиста.

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