Неймар не сможет выйти на поле до конца года

Бразильский нападающий саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар после травмы еще не скоро вернется на поле.

Бразильский нападающий саудовского "Аль-Хиляль" Неймар после травмы еще не скоро вернется на поле.

Как передает Report , об этом сообщает Marca со ссылкой на источники.

Согласно информации, бразильца не зарегистрировали для участия в матчах саудовской лиги в 2024 году. Вероятнее всего, его возвращение в строй состоится не раньше января 2025 года.

Ожидалось, что Неймар вернется в ноябре этого года, однако он пока не восстановился полностью после разрыва крестообразных связок.

Игрок получил травму в октябре 2023 года во время матча квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). После прихода в клуб Неймар сыграл всего пять матчей, забив один гол и сделав три ассиста.