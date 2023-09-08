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Неймар назвал самое обидное поражение в карьере

Неймар назвал самое обидное поражение в карьере Футболист сборной Бразилии Неймар назвал самое поражение от сборной Хорватии на чемпионате мира-2022 в Катаре самым обидным в карьере.
Футбол
8 сентября 2023 г. 08:56
Неймар назвал самое обидное поражение в карьере

Футболист сборной Бразилии Неймар назвал самое поражение от сборной Хорватии на чемпионате мира-2022 в Катаре самым обидным в карьере.

Как передает Report, об этом сообщает L'Equipe.

"К cожалению, титул чемпиона мира в очередной раз был отложен. Не было более печальной потери, чем эта. Нам cледует помнить о том хорошем, что мы уже cделали. У наc еcть футболиcты, которые играли на чемпионате мира, к нам приходит много молодых людей, которые раcтут.

Осталось три года (до чемпионата мира 2026 года), но они пролетают очень быстро, готовиться надо начинать уже сейчас. Мы начинаем этап обновления. Это не происходит в одночасье. Но мы постараемся дать максимум для достижения наших целей", – сказал форвард.

На ЧМ-2022 бразильцы уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.

В первом туре отборочного этапа чемпионата мира 2026 года сборная Бразилии сыграет с Боливией. Встреча пройдет в ночь на 9 сентября по московскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Neymar karyerasının ən ağır məğlubiyyətinı açıqlayıb

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