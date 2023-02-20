Неймар может пропустить матч Лиги чемпионов с "Баварией"

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

Как передает Report об этом сообщает Le Parisien.

19 февраля игрок получил травму в матче чемпионата Франции с "Лиллем". Источник сообщает, что обследование исключило перелом, а тренер парижан Кристоф Галтье сообщил, что у футболиста диагностировано растяжение связок правой лодыжки.

При этом отмечается, что, с большой долей вероятности, футболист пропустит ближайший матч чемпионата Франции с "Марселем" и игру с "Баварией" в Лиге чемпионов.

Напомним, что инцидент произошел в начале второго тайма — при столкновении с защитником "Лилля" Жозе Фонте бразилец вывернул голеностоп. Он не смог самостоятельно подняться и в итоге покинул поле на носилках, вместо него на поле вышел Уго Экитике.