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Неймар может покинуть ПСЖ уже в летнее трансферное окно

Неймар может покинуть ПСЖ уже в летнее трансферное окно Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар всерьез задумался об уходе из клуба.
Футбол
26 июня 2022 г. 21:10
Неймар может покинуть ПСЖ уже в летнее трансферное окно

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар всерьез задумался об уходе из клуба.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, 30-летний бразилец хочет покинуть парижскую команду из-за недовольства президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

По информации источника, Неймару не понравились недавние высказывания Аль-Хелаифи в СМИ. Глава ПСЖ на вопрос о возможном уходе его ответил, что ожидает от всех без исключения футболистов команды большей самоотдачи, нежели в прошлом сезоне. После этого бразильский нападающий заявил, что в клубе его не ценят, а он хочет чувствовать себя лидером клуба. Также во многом на ситуацию повлияло продление контракта с Килианом Мбаппе до 2025 года, который предусматривает увеличение его заработной платы.

В минувшем сезоне ПСЖ стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Неймар принял участие в 22 матчах, в которых сумел 13 раз отличиться и сделать шесть голевых передач.

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