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Неймар может перейти в "Интер Майами"

Неймар может перейти в "Интер Майами" Нападающий саудовского "Аль-Хилаля" и сборной Бразилии по футболу Неймар может перейти в американский "Интер Майами".
Футбол
17 декабря 2024 г. 01:39
Неймар может перейти в Интер Майами

Нападающий саудовского "Аль-Хилаля" и сборной Бразилии по футболу Неймар может перейти в американский "Интер Майами".

Как передает Report, об этом сообщает швейцарское издание Sky Sport.

По его данным, футболист сказал партнерам по команде, что летом хочет перейти в "Интер Майами", за который выступает аргентинец Лионель Месси, а также его другие партнеры по "Барселоне", в которой играл бразилец. В Саудовской Аравии утверждают, что таким образом Неймар хочет оказать давление на "Аль-Хилял" с целью добиться повышения зарплаты.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермен" летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Спустя год, 21 октября, игрок впервые после травмы появился на поле в матче третьего тура азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Аина" из ОАЭ.

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