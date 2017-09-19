Неймар и Кавани чуть не подрались из-за бонуса лучшему бомбардиру

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Конфликт в раздевалке «ПСЖ» между нападающими команды Неймаром и Эдинсоном Кавани произошёл из-за денег.

Как сообщает Report со ссылкой на L'Equipe, в контракте Кавани прописан пункт, согласно которому уругваец получит около €1 млн, если станет лучшим бомбардиром Лиги 1 по итогам сезона.

Отмечается, что в прошлых сезонах шведский нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович получал € 1,5 млн евро за первое место в списке бомбардиров.

Ранее сообщалось, что Неймар и Кавани чуть не подрались в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0), однако их разняли одноклубники — в частности, Тьяго Силва и Маркиньос.