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    Неймар дисквалифицирован на три игры Ла Лиги, футболист пропустит матч с "Реалом"

    В игре с Малагой форвард получил удаление и поаплодировал арбитру за такое решение

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар получил дисквалификацию.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Испании.

    В игре национального чемпионата с «Малагой» форвард получил удаление и поаплодировал арбитру за такое решение. Позже руководство Ла Лиги приняло решение назначить игроку сине-гранатовых наказание сроком в три матча.

    Неймар не сможет помочь своей команде в игре Эль-Классико с «Реалом», а также матчи с «Реалом Сосьедад» и «Осасуной». В текущем сезоне на счету форварда девять голов в 26 матчах.

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