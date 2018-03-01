Неймар будет прооперирован на этой неделе в Бразилии

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар на этой неделе будет прооперирован на родине. Данное решение приняли врачи парижского клуба и национальной команды Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Операцию 26-летнему футболисту будет выполнять врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, которому будет помогать специалист из ПСЖ Жерар Селен. Неймар получил травму стопы на 77-й минуте матча 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0), покинув поле на носилках.