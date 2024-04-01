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Неймар анонсировал возвращение в бывший клуб

Неймар анонсировал возвращение в бывший клуб Нападающий сборной Бразилии Неймар не задержится надолго в аравийском "Аль-Хиляле". В следующем году он вернется в родную команду.
Футбол
1 апреля 2024 г. 16:50
Неймар анонсировал возвращение в бывший клуб

Нападающий сборной Бразилии Неймар не задержится надолго в аравийском "Аль-Хиляле". В следующем году он вернется в родную команду.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, 32-летний латиноамериканец вернется в бразильский "Сантос" в 2025-м.

Нападающий лично подтвердил предстоящий переход, посетив матч "рыб" против "Палмейраса" в Лиге Паулиста.

Неймар признался, что главная заслуга в возвращении на "Вила Белмиро" принадлежит президенту клуба Марсело Тейшейри. Он убедил воспитанника "Сантоса" вернуться домой. Контракт нападающего с "Аль-Хилялем" действует до лета 2025 года, так что "рыбам" он достанется бесплатно.

На старте карьеры Неймар провел 4,5 сезона в составе "Сантоса". В общей сложности он сыграл 140 матчей во всех турнирах за родной клуб, в которых забил 72 мяча и отдал 35 результативных передач.

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Версия на английском языке Neymar confirms return to boyhood club Santos
Версия на азербайджанском языке Neymar 2025-ci ildə Braziliya klubuna qayıdacaq

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