Неизвестный Хельсинки глазами журналистов Report: послесловие к матчу "Нефтчи" - ХИК

Мы побывали на берегу Балтийского моря - в Финляндии, где "Нефтчи" проводил ответный матч с ХИК в рамках III квалификационного раунда Лиги Европы.

Мы побывали на берегу Балтийского моря - в Финляндии, где "Нефтчи" проводил ответный матч с ХИК в рамках III квалификационного раунда Лиги Европы.

Сотрудник Report также был в составе журналистов, отправившихся в Финляндию, чтобы освещать матч.

Дворники, зарабатывающие 12 евро в час

В столице Финляндии - Хельсинки, который находится примерно в 4 часах полета от Баку, нашему взору открылась непривычная панорама. Обычно окутанный туманом центр города не так оживлен, в отличие от других европейских стран. Местные жители связывают некую апатию в городской жизни с пандемией коронавируса, однако такое положение дел в принципе нормально для города, где проживает около 700 тысяч человек.

Уровень жизни в Финляндии общеизвестен. Граждане страны и туристы могут прокатиться на трамвае совершенно бесплатно. Нам казалось, что слухи о зарплатах в европейских городах сильно преувеличены. Мы решили поинтересоваться, как обстоят с этим дела в Хельсинки. Разговор с уборщицами, подметающими центр города, получился довольно занятным. Они рассказали, что работают 8 часов в день (с 13:00 до 21:00) и получают 12 евро в час...

Памятник Александру II

Повсюду в столице имеются велосипедные дорожки. Кроме того, люди могут прокатиться на скутерах, принадлежащих различным фирмам. Днем столица Финляндии радует глаз чистотой, чего не скажешь о вечернем времени суток. Разумеется, всему виной местные жители. Едва стемнеет, финны устремляются в парки и порой совершенно не соблюдают чистоту, хотя мусорных баков вокруг предостаточно. Не говоря уже о тех, кто бросает пустые бутылки под ноги палестинских сборщиков пластиковой тары.

На улицах нередко можно встретить жителей, просящих милостыню. Но это не финны, а приезжие из других стран.

Наше внимание привлек гигантский памятник русскому царю Александру II. Именно он некогда спас Финляндию от шведов. Благодарные финны высоко чтят память о нем. Памятник был возведен спустя 14 лет после смерти царя - в 1895 году скульптором Вольтером Рунебергом.

Неуважение ХИК к азербайджанским журналистам

Гостевой матч оказался неудачным для "Нефтчи". Еще за день до начала матча мы стали свидетелями неуважительного отношения столичного клуба к журналистам и соперникам. Прибывшие на предматчевую пресс-конференцию журналисты столкнулись с довольно неприятной ситуацией - хозяева поля собирались пустить лишь делегацию из 55 человек. После долгой разъяснительной беседы главы департамента медиа, маркетинга и связей с общественностью "Нефтчи" Рустама Аллахвердиева с организаторами пресс-конференции, журналисты смогли войти на арену. Чуть позже возникла очередная проблема. Было заявлено, что помещение для пресс-конференций еще не сдано в эксплуатацию, поэтому все было организовано под открытым небом. Пришлось нам и стулья перетаскивать...

Непрофессионализм ХИК проявился и при организации матча. Азербайджанским журналистам не было отведено место на трибуне для журналистов. Впервые мы были вынуждены вести свою работу с трибуны для фанатов. Кроме того, азербайджанские болельщики никак не могли занять свои места в VIP-зоне. После долгих переговоров удалось решить и этот вопрос.

Опасность, подстерегающая "Нефтчи" в Лиге конференций

Хотелось бы отдельно рассказать об игре "Нефтчи". Подопечные Самира Абасова бились в первом тайме, но во втором были непохожи сами на себя. В итоге обидное поражение со счетом 0:3. Уже в который раз Мамаду Мбоу допускает ошибки. Почему флагман так и не нашел подходящего форварда? Или намерен кое-как провести сезон с Мирабдуллой Аббасовым? Как заявил после матча главный тренер "Нефтчи", нужно подстраиваться под игру противника. Видимо, "Нефтчи" придется туго в Лиге конференций УЕФА. Так или иначе, израильский "Маккаби" не чета ХИК.

"Мы не враги этой команды, кто был готов, тот сегодня и играл", - заявил Самир Абасов на послематчевой пресс-конференции. Одним словом, некоторые футболисты флагмана были не очень-то готовы к игре. Очевидно, что ради общего дела и успешного выступления команды необходимо отказаться от упрямства и своенравности и идти к победе… Иначе не миновать того, что случилось в игре с ХИК…