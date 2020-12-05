Неизвестные разбили автомобиль экс-футболиста сборной Италии.

В Италии неизвестные нанесли повреждения автомобилю, принадлежащему бывшему футболисту сборной Италии Марио Балотелли

В Италии неизвестные нанесли повреждения автомобилю, принадлежащему бывшему футболисту сборной Италии Марио Балотелли.

Как передает Report, об этом сам футболист сообщил в своем İnstagram.

"Кто бы вы ни были, вы узнаете об этом сообщении. Просто говорю, что вам надо молиться, много молиться, чтобы я никогда не узнал, кто вы. Вы будете преследоваться по закону, других способов здесь нет. Трусы", — написал Балотелли.

В настоящее время Балотелли является свободным агентом. В минувшем сезоне Марио выступал за "Брешию" в Серии А, но покинул команду по истечении срока контракта. Сообщалось, что бразильский клуб "Васко да Гама" имеет договорённость с форвардом о подписании контракта. С 2010 по 2018 год игрок также выступал за национальную команду Италии.