Неизвестные подожгли дом директора "Селтика"

Неизвестные подожгли дом исполнительного директора шотландского футбольного клуба "Селтик" Питера Лоуэлла.
Как передает Report со ссылкой на Scottish Sun, преступники бросили бомбы с зажигательной смесью в три припаркованных около дома автомобиля, в результате чего одна машина взорвалась, огонь распространился на здание.
Отмечается, что в момент нападения 61-летний Лоуэлл и его семья находились внутри, но не пострадали.
Восемь пожарных машин были направлены на ликвидацию возгорания.
Лоуэлл работает в "Селтике" с 2003 года и нынешним летом должен покинуть должность гендиректора клуба.