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Неизвестные подожгли дом директора "Селтика"

Неизвестные подожгли дом директора "Селтика" Неизвестные подожгли дом исполнительного директора шотландского футбольного клуба "Селтик" Питера Лоуэлла.
Футбол
19 мая 2021 г. 19:37
Неизвестные подожгли дом директора Селтика
Питер Лоуэлл

Неизвестные подожгли дом исполнительного директора шотландского футбольного клуба "Селтик" Питера Лоуэлла.

Как передает Report со ссылкой на Scottish Sun, преступники бросили бомбы с зажигательной смесью в три припаркованных около дома автомобиля, в результате чего одна машина взорвалась, огонь распространился на здание.

Отмечается, что в момент нападения 61-летний Лоуэлл и его семья находились внутри, но не пострадали.

Восемь пожарных машин были направлены на ликвидацию возгорания.

Лоуэлл работает в "Селтике" с 2003 года и нынешним летом должен покинуть должность гендиректора клуба.

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Версия на азербайджанском языке "Seltik"in rəhbərinin evi yandırıldı

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