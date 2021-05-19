Неизвестные подожгли дом директора "Селтика"

Неизвестные подожгли дом исполнительного директора шотландского футбольного клуба "Селтик" Питера Лоуэлла.

Неизвестные подожгли дом исполнительного директора шотландского футбольного клуба "Селтик" Питера Лоуэлла.

Как передает Report со ссылкой на Scottish Sun, преступники бросили бомбы с зажигательной смесью в три припаркованных около дома автомобиля, в результате чего одна машина взорвалась, огонь распространился на здание.

Отмечается, что в момент нападения 61-летний Лоуэлл и его семья находились внутри, но не пострадали.

Восемь пожарных машин были направлены на ликвидацию возгорания.

Лоуэлл работает в "Селтике" с 2003 года и нынешним летом должен покинуть должность гендиректора клуба.