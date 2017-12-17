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    Неизвестные напали на игрока "Манчестер Сити" перед матчем АПЛ с "Тоттенхэмом"

    Клуб обратился в полицию по поводу данного инцидента

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг подвергся нападению и расистским оскорблениям возле тренировочной базы команды накануне матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэм Хотспур».

    Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, Стрелинг подъехал к тренировочной базе и услышал оскорбления в свой адрес.

    Он вышел из машины, чтобы узнать, в чём дело, после чего ему нанесли удар по ноге.

    Отмечается, что клуб обратился в полицию по поводу данного инцидента.

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