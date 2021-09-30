Нехватка топлива в Великобритании оставила Роналду без бензина для его Bentley

Водитель футболиста Криштиану Роналду провел в очереди на АЗС почти семь часов, но так и не смог заправить его Bentley. Как сообщает Report, об этом пишет The Sun.

Водитель футболиста Криштиану Роналду провел в очереди на АЗС почти семь часов, но так и не смог заправить его Bentley. Как сообщает Report, об этом пишет The Sun.

По данным СМИ, водитель приехал вместе с его охранниками в районе двух часов дня. В итоге, они покинули заправку около девяти часов вечера, так и не дождавшись бензовоза.

"Даже имея кучу денег, Роналду оказался в той же лодке, что и мы все", – пишет издание.

В последние несколько месяцев Великобритания столкнулась c перебоями в поставках продовольствия и топлива из-за нехватки водителей грузовиков. В результате нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Население начало в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей об отсутствии проблем с запасами. Это привело к появлению огромных очередей на АЗС.