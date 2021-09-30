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Нехватка топлива в Великобритании оставила Роналду без бензина для его Bentley

Нехватка топлива в Великобритании оставила Роналду без бензина для его Bentley Водитель футболиста Криштиану Роналду провел в очереди на АЗС почти семь часов, но так и не смог заправить его Bentley. Как сообщает Report, об этом пишет The Sun.
Футбол
30 сентября 2021 г. 16:37
Нехватка топлива в Великобритании оставила Роналду без бензина для его Bentley

Водитель футболиста Криштиану Роналду провел в очереди на АЗС почти семь часов, но так и не смог заправить его Bentley. Как сообщает Report, об этом пишет The Sun. 

По данным СМИ, водитель приехал вместе с его охранниками в районе двух часов дня. В итоге, они покинули заправку около девяти часов вечера, так и не дождавшись бензовоза.

"Даже имея кучу денег, Роналду оказался в той же лодке, что и мы все", – пишет издание.

В последние несколько месяцев Великобритания столкнулась c перебоями в поставках продовольствия и топлива из-за нехватки водителей грузовиков. В результате нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Население начало в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей об отсутствии проблем с запасами. Это привело к появлению огромных очередей на АЗС.

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