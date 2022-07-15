"Нефтчи" заявил 23 игроков на Лигу конференций - СПИСОК

ПФК "Нефтчи" подал в УЕФА заявку на матчи против кипрского клуба "Арис" (Лимассол) в рамках II квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

ПФК "Нефтчи" подал в УЕФА заявку на матчи против кипрского клуба "Арис" (Лимассол) в рамках II квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в заявке указаны 23 футболиста. Из низ 3 – вратари, 6 – защитники, 13 – полузащитники, 1 - нападающий.

Вратари: 1.Иван Бркич, 30. Агиль Мамедов, 93.Рза Джафаров

Защитники: 3.Мамаду Мбодж, 4.Соломон Квирквелиа, 6.Воислав Станкович, 19.Азер Салахлы, 26.Омар Булудов, 82.Руфат Аббасов.

Полузащитники: 5.Кенни Сайеф, 7.Азер Алиев, 8. Эмин Махмудов, 10.Сезар Меза Колли, 14.Эдди Исрафилов, 16.Гтльерме Пато, 17. Рахман Гаджиев, 20. Вюсал Аскеров, 21. Исмаил Зульфугарлы, 23.Атаа Джабер, 24.Юсуф Лавал, 27. Фарид Юсифли, 73.Рамин Насирли.

Нападающий: 11. Годсвей Доньо.

Первая игра между этими командами состоится 21 июля и стартует в 21:30 по бакинскому времени на AEK Arena, ответный матч пройдет 28 июля в 21:00 на Bakcell Arena.