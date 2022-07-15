О нас

"Нефтчи" заявил 23 игроков на Лигу конференций - СПИСОК

"Нефтчи" заявил 23 игроков на Лигу конференций - СПИСОК ПФК "Нефтчи" подал в УЕФА заявку на матчи против кипрского клуба "Арис" (Лимассол) в рамках II квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА.
Футбол
15 июля 2022 г. 12:58
Нефтчи заявил 23 игроков на Лигу конференций - СПИСОК

ПФК "Нефтчи" подал в УЕФА заявку на матчи против кипрского клуба "Арис" (Лимассол) в рамках II квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в заявке указаны 23 футболиста. Из низ 3 – вратари, 6 – защитники, 13 – полузащитники, 1 - нападающий.

Вратари: 1.Иван Бркич, 30. Агиль Мамедов, 93.Рза Джафаров

Защитники: 3.Мамаду Мбодж, 4.Соломон Квирквелиа, 6.Воислав Станкович, 19.Азер Салахлы, 26.Омар Булудов, 82.Руфат Аббасов.

Полузащитники: 5.Кенни Сайеф, 7.Азер Алиев, 8. Эмин Махмудов, 10.Сезар Меза Колли, 14.Эдди Исрафилов, 16.Гтльерме Пато, 17. Рахман Гаджиев, 20. Вюсал Аскеров, 21. Исмаил Зульфугарлы, 23.Атаа Джабер, 24.Юсуф Лавал, 27. Фарид Юсифли, 73.Рамин Насирли.

Нападающий: 11. Годсвей Доньо.

Первая игра между этими командами состоится 21 июля и стартует в 21:30 по бакинскому времени на AEK Arena, ответный матч пройдет 28 июля в 21:00 на Bakcell Arena.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Neftçi" Konfrans Liqasına 23 oyunçu sifariş edib - SİYAHI

Экслюзивные новости

Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi