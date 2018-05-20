"Нефтчи" завоевал бронзовые медали и путевку в Лигу Европы

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Премьер Лиге Азербайджана состоялись игры последнего тура. Бакинский "Нефтчи" в заключительном туре обыграл в гостях гянджинский "Кяпяз". Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 2:1. В итоге "Нефтчи" завоевал бронзовые медали страны и получил путевку в Лигу Европы. Матч оказался достаточно напряженным.

Счет на 63-й минуте открыл капитан флагмана Руслан Абышов. Но через 3 минуты гянджинцы сравняли счет. Однако, на 79-й минуте "Нефтчи" смог во второй раз поразить ворота хозяев поля, что принесло победу бакинцам. На 83-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления с поля Кирило Петрова, однако, даже этот факт не помог хозяевам. "Нефтчи" с 46 очками завершил чемпионат на третьем месте.

В другом матче за право попасть в Лигу Европы через четвертое место, боролись команды "Сумгаит" и "Зире". В драматичной игре "Зире" победила сумгаитцев со счетом 2:1. Однако, пока, говорить о путевке в Лигу Европы рано. Судьба следующей путевки будет известна после финального Кубкового матча между командами "Кешля" и "Габала". В случае победы "Кешли", то право выступать в ЛЕ будет предоставлено им. Однако, если Кубок достанется "Габале", то в Лигу Европы поедет "Зира", как обладатель четвертого места в Премьер Лиге страны.