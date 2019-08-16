"Нефтчи" завершил выступление в Лиге Европы с прибылью 1,5 млн манатов

"Нефтчи", проигравший израильской команде "Бней Иегуда" со счетом 1:2 в ответном матче III квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА и приостановивший борьбу, завершил свое выступление с прибылью 780 тыс. евро (примерно 1,5 млн манатов).

Как сообщает Report, столичный клуб за участие в I, II и III квалификационном раунде получит выплаты солидарности в размере 240 тыс. евро, 260 тыс. евро и 280 тыс. евро.

До "Нефтчи" борьбу приостановили также "Сабаил" и "Габала", представлявшие Азербайджан в Лиге Европы УЕФА. "Карабах", не сумевший обойти кипрскую команду АПОЭЛ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, продолжит борьбу за еврокубки в Лиге Европы. Агдамский представитель в плей-офф встретится с "Линфилд" из Северной Ирландии. Первую игру чемпион Азербайджана проведет 22 августа в гостях, ответный матч – через неделю.