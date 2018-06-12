Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" заключил контракт с еще одним футболистом.

Как сообщили Report в клубе, столичный клуб вовлек в состав Рашада Эюбова.

С 26-летним полузащитником заключен годовой контракт. Он будет играть под номером 4.

Прошлый сезон Эюбов провел в составе клуба "Сумгайыт" и на 28 матчах забил 4 мяча.

За свою карьеру он выступал не только в украинских клубах "Черноморец" и "Металлург", но и в азербайджанских "Симург", "Хазар Лянкяран", "Кяпяз" и "Габала".

Отметим, что до этого "Нефтчи" оформил отношения с защитником фланга Тураном Ахундовым и бразильским нападающим Дарио Фредерико.