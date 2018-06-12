 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Нефтчи" заключил контракт с еще одним футболистом

    Он будет играть под номером 4

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" заключил контракт с еще одним футболистом. 

    Как сообщили Report в клубе, столичный клуб вовлек в состав Рашада Эюбова. 

    С 26-летним полузащитником заключен годовой контракт. Он будет играть под номером 4.  

    Прошлый сезон Эюбов провел в составе клуба "Сумгайыт" и на 28 матчах забил 4 мяча. 

    За свою карьеру он выступал не только в украинских клубах "Черноморец" и "Металлург", но и в азербайджанских "Симург", "Хазар Лянкяран", "Кяпяз" и "Габала". 

    Отметим, что до этого "Нефтчи" оформил отношения с защитником фланга Тураном Ахундовым и бразильским нападающим Дарио Фредерико. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi