О нас

"Нефтчи" заказал новый трансфер в УЕФА

"Нефтчи" заказал новый трансфер в УЕФА "Нефтчи" заказал новый трансфер Андре Шиньяшики в УЕФА.
Футбол
5 августа 2023 г. 16:46
Нефтчи заказал новый трансфер в УЕФА

"Нефтчи" заказал новый трансфер Андре Шиньяшики в УЕФА.

Как сообщили Report в клубе, имя бразильского нападающего было включено в заявку на участие в Играх III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с турецким ”Бешикташем“.

Таким образом, количество игроков в заявке на участие достигло 27. Из них 3 вратаря, 10 защитников, 12 полузащитников и 2 нападающих были представлены в УЕФА.

Отметим, что первый матч между “Нефтчи” и “Бешикташем” состоится 10 августа на "Нефтчи арене", а ответный - 17 августа на стадионе "Бешикташ".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Neftçi” yeni transferini UEFA-ya sifariş edib

Самое важное

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
5 августа 2023 г. 12:57
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
4 августа 2023 г. 19:50
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi