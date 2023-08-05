"Нефтчи" заказал новый трансфер в УЕФА

"Нефтчи" заказал новый трансфер Андре Шиньяшики в УЕФА.

"Нефтчи" заказал новый трансфер Андре Шиньяшики в УЕФА.

Как сообщили Report в клубе, имя бразильского нападающего было включено в заявку на участие в Играх III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с турецким ”Бешикташем“.

Таким образом, количество игроков в заявке на участие достигло 27. Из них 3 вратаря, 10 защитников, 12 полузащитников и 2 нападающих были представлены в УЕФА.

Отметим, что первый матч между “Нефтчи” и “Бешикташем” состоится 10 августа на "Нефтчи арене", а ответный - 17 августа на стадионе "Бешикташ".