"Нефтчи" выйдет на матч с "Карабахом" с новым капитаном

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня "Нефтчи" выйдет на матч в рамках IX тура Премьер-лиги Азербайджана с потерей некоторых футболистов.

Об этом Report сказал главный тренер столичного клуба Эльхан Абдуллаев.

По его словам, защитник Мегсед Исаев и полузащитник Эльшан Абдуллаев не выйдут на поле из-за травмы. Сегодня помочь команде также не сможет капитан Араз Абдуллаев, у которого проблемы со здоровьем. В его отсутствие капитанская повязка будет передана Джавиду Имамвердиеву. В стороне от команды также останется защитник Рахиль Мамедов, так как он наказан.

Как отметил Э.Абдуллаев, недавно примкнувший к команде Махир Шукюров также не сможет надень форму на матче с "Карабахом": "В команде есть футболисты, которые заменят травмированных спортсменов. Сегодня будет отсутствовать и Махир Шукюров, так как его трансферный лист пока не поступил. Правда, он не может находиться на игровом поле 90 минут, так как находится не в полной форме. Однако он может помочь команде".

Главный тренер также назвал причину отказа от находившегося в лагере команды голландского нападающего Гейона Фернандеса: "Его физическая подготовка пока на низком уровне. Правда, он сильный футболист. Когда смотришь на его прежние игры, удивляешься. Однако, он не играл уже около 5 месяцев и остался без главного тренера".

46-летний специалист также подчеркнул, что во время зимнего перерыва в составе произойдут изменения и все позиции будут усилены.

Отметим, что матч между "Нефтчи" и "Карабахом" на Bakcell Arena начнется в 19:00.