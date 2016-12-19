"Нефтчи" встретится с турецким клубом "Сивасспор"

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Определился первый соперник бакинского "Нефтчи" на предстоящем в турецком регионе Анталья учебно-тренировочном сборе.
Как сообщает Report, "Нефтчи" испытает силы на встрече с "Сивасспор".
Матч состоится 8 января. За время учебно-тренировочного сбора у возглавляемой Эльханом Мамедовым команды запланированы 5 проверочных встреч.
Отметим, что "Нефтчи" будет продолжать зимнюю подготовку с 4-го по 21-ое января.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости